Definido : PSB decide apoiar reeleição de Cida Borghetti

Decidido: Os presidentes nacional e estadual do PSB, Carlos Siqueira e Severino Araújo, acataram a definição das principais lideranças partidárias paranaenses e a sigla vai apoiar a candidatura à reeleição da futura governadora Cida Borghetti(Progressistas) – deve assumir o comando do executivo no início de abril com o afastamento de Beto Richa(PSDB) para tentar uma das duas vagas ao Senado.Ela é esposa do ministro da Saúde, Ricardo Barros/PP e mãe da deputada estadual Victória Borghetti Barros/PP (os três na foto).



Segundo fontes ligadas ao próprio Severino e ao deputado federal Luciano Ducci(foto de sua última visita em 2016 ao npdiario em Santo Antônio da Platina), a ideia inicial seria uma aliança com o ex-senador Osmar Dias(PDT), que teria manifestado nos últimos dias “desdém” e “desrespeito” com a legenda, provocando uma ruptura nas tratativas.

As bancadas federal e estadual acordaram então – de forma sincrônica – com a coordenação da pré-campanha de Cida e adiantaram a resolução antes mesmo do prazo final imposto pela legislação eleitoral.

Assim, a primeira e relevante notícia deste final de mês de nervosismo e ansiedade é que o PSB entra agora no jogo de forma concludente visando garantir, como chegam a projetar, uma vitória no primeiro turno da possivelmente única mulher candidata ao Palácio Iguaçu.

Os deputados federais do PSB são: Luciano Ducci, Aliel Machado e Leopoldo Meyer; os estaduais são Luiz Cláudio Romanelli, Jonas Guimarães, Stephanes Junior(suplente de Artagão de Mattos Leão Júnior, licenciado e atual secretário de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Paraná),Tiago Amaral e Alexandre Curi.

O PTB do deputado federal Alex Canziani também está bem próximo de seguir o mesmo caminho do PSB.

