Definidos Zé Artur prefeito e Cação vice em Santo Antônio da Platina

Pré-candidaturas foram anunciadas hoje à tarde

O ex-deputado estadual José Artur Ritti na cabeça de chapa e o ex-vereador por três mandatos (e candidato a prefeito que ficou em segundo lugar nas últimas eleições municipais), Cláudio Domingues Cação como vice. Esta é a chapa anunciada na tarde desta segunda-feira, dia 27, de pré-candidatos na eleição majoritária em Santo Antônio da Platina. O pleito está marcado para o dia quatro de outubro.

Em visita ao npdiario, os dois e mais alguns parceiros, como o presidente do MDB platinense, vereador Rudinei Esteves(pré-candidato à reeleição no legislativo) , confirmaram as especulações e garantiram que não haverá mais mudanças. Outros possíveis pretendentes a uma vaga de vereador são Aline Mairinque e Carlinhos Bufalari.

A chapa será “pura” do MDB, com todos os pré-postulantes à vereança também do mesmo partido, embora estejam abertos “a negociação”.

A comissão executiva está formada, além de Rudi, pelo vice-presidente Cação, e mais os membros José Antônio Borba, Laércio Eduardo Pereira e Rodrigo Pires Miranda.