Delegacia de Polícia Civil tem expediente interno com portões fechados

Confira mudanças causadas pelo coronavírus

O delegado Rafael Pereira Gabardo Guimarães (foto) visando continuar a exercer as atividades de polícia judiciária e ao mesmo tempo somar esforços nas medidas de prevenção à pandemia do Coronavírus, bem como, em razão do contido na Portaria nº 004/2020 da corporação, informou algumas mudanças que iniciaram na 38ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina.



1 – A partir de agora, a delegacia adotará regime de expediente interno e com portões fechados, somente sendo realizado atendimento ao público nos seguintes casos:

– lavratura de prisão em flagrante;

– violência doméstica e violência contra criança e adolescentes;

– roubo de veículos e carga;

– estupro, sequestro e cárcere privado;

– homicídios, feminicídios e latrocínio;

– casos graves que demandem imediata intervenção policial, a critério do delegado.



2- Nos casos de furto, desaparecimento de pessoa, perda ou extravio de documentos e objetos, o registro do boletim de ocorrência deve ser feito na Delegacia Eletrônica, através do Portal da PCPR ( Nos casos de furto, desaparecimento de pessoa, perda ou extravio de documentos e objetos, o registro do boletim de ocorrência deve ser feito na Delegacia Eletrônica, através do Portal da PCPR ( www.policiacivil.pr.gov.br/Servicos ).