Delegado alerta para golpe do mototáxi em Santo Antônio da Platina

Até uma central falsa foi criada pelos estelionatários

A 38ª Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina alerta os cidadãos para que não sejam vítimas do golpe do mototaxista, nova modalidade de estelionato. O criminoso, se passando por atendente de loja ou operadora de cartão, liga para a vítima confirmar movimentação suspeita em conta corrente ou cartão de crédito, normalmente dizendo ter sido feita compra de valor considerável no nome da vítima em outra cidade ou estado a fim de assustá-la.

Em seguida, induzida a erro a vítima diz que não reconhece a movimentação financeira e o criminoso pede para a ela ligar ao número de telefone disponível no verso do cartão de crédito/débito. O elemento então consegue desviar a chamada para uma central de atendimento falsa e é solicitada a digitação da senha e o descarte do cartão.

Para concluir o golpe, de acordo com o delegado Rafael Guimarães (foto) , a central falsa diz que vai enviar um mototáxi para passar na casa da vítima pegar os cartões e a vítima entrega espontaneamente o cartão. Logo em seguida, os golpistas, em posse da senha e do cartão de crédito, passam a fazer compras e transações financeiras causando prejuízo à vítima.

Atenção: Os bancos não pedem senhas em ligações ou links enviados por SMS ou WhatsApp e não enviam ninguém para casa para pegar cartões ou senhas.