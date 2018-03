Delegado de Tomazina elogia esforço e resultados de equipe

E critica falta de mais servidores na unidade

Exclusivo: O delegado da Polícia Civil de Tomazina, que abrange também as cidades de Jaboti e Pinhalão, Isaías Fernandes Machado (fotos), resolveu tornar público os últimos resultados da atual pequena equipe de agentes investigativos da unidade.

Há oito meses trabalhando em apenas três investigadores (desde a morte do policial José Laurentino, o “Tininho” em agosto de 2017, e com a recente aposentadoria do investigador Silvio Trindade, o “Jarrão”), os agentes mesmo diante das enormes dificuldades do cotidiano policial, e “ainda diante da insensibilidade do Estado em não repor servidores”, não se cansam e tem obtidos excelentes resultados no combate aos crimes ocorridos na comarca, ressalta o delegado.

Segundo Isaías, que prefere não nominar os investigadores por questões de segurança., os agentes são responsáveis por inúmeras diligências administrativas, bem como pela cautela ilegal dos atuais 40 detentos e detentas da unidade, e mesmo assim, trabalhando em média mais de 70 horas mensais além do que são pagos, desvendaram crimes graves e de repercussão estadual e prenderam ao menos 14 criminosos, nas cidades de Londrina, Ponta Grossa e Matinhos, os quais praticaram dois crimes gravíssimos de roubo agravado praticados em 2017 em Tomazina.

Esses roubos foram praticados com sérias agressões físicas e cárcere privado das vitimas, por marginais perigosos e pertencentes ao PCC (Primeiro Comando da Capital) de Londrina e Ponta Grossa.

Segundo o delegado, os investigadores chegaram a trabalhar 24 horas por dia até desvendar os crimes e prender os autores. Já no ano de 2018, os agentes da unidade desvendaram a autoria de um furto milionário praticado por uma quadrilha especializada em uma empresa de Pinhalão, sendo que as prisões dos envolvidos é questão de tempo, segundo o delegado.

“Tempo, mais disponibilidade de espaço e segurança na carceragem”, ressalta o delegado., pois a unidade não tem mais como comportar presos, devido a uma superlotação histórica. De acordo com ele, a ação dos agentes de Tomazina se deve à abnegação e talento pessoais, mas sobretudo à integração com as forças policiais da Policia Militar, sem vaidade de ambas as partes.

O delegado finaliza dizendo esperar que o Estado, “que já foi notificado da situação calamitosa de falta de agentes na unidade por diversas vezes”, reconheça o trabalho dos policiais e resolva a questão o mais rápido possível. “Não é justo o que está ocorrendo com esses valorosos investigadores, que sequer têm o direito de ficarem doentes”.

Leia também: https://npdiario.com/comportamento/policia-civil-de-tomazina-prende-mocas-acusadas-de-poligamiatrafico-e-falsidade-ideologica/

Mais: https://npdiario.com/noticias-da-regiao/preso-homem-que-ameacou-e-enforcou-idosos/

E ainda: https://npdiario.com/comportamento/delegado-destaca-prisoes-de-pais-em-tomazina-pinhalao-e-jaboti/