Delegado Francischini amanhã em Santo Antônio da Platina e Andirá

Ele é pré-candidato ao Senado

Fernando Destito Francischini estará em Santo Antônio da Platina na noite desta quarta-feira, dia 18.O pré-candidato ao Senado pelo PSL fará uma palestra sobre o momento político do país às 19h30m no restaurante/lanchonete Vegas Pub, no centro da cidade.

O presidente local do partido, Guilherme Muniz (fotos, de barba) é quem organiza o evento. O deputado também estará em São Sebastião da Amoreira e Andirá.

Após ser delegado da Polícia Federal, Francischini foi eleito em 2010 e reeleito em 2014 deputado federal. Em 2012, trocou o PSDB pelo PEN e, após, pelo recém-criado SD, do qual foi líder na Câmara dos Deputados.Em 2014, foi nomeado Secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná no governo Beto Richa.

Ingressou no Partido Social Liberal em 2018, para coordenar, no Paraná, a campanha de Jair Bolsonaro à presidência da República.

Ele e o filho, deputado estadual Felipe, já visitaram o npdiario: https://npdiario.com/especial/ratinho-e-osmar-vao-se-unir-e-ganhar-eleicao-no-1o-turno-diz-francischini/