Delegado platinense alerta para golpes em sites de venda

Fraudes em vários sítios conhecidos da web

A Polícia Civil de Santo Antônio da Platina alerta para uma modalidade de golpe que vem crescendo na região. É realizado através de conhecidos sites de venda pela internet, como OLX e Mercado Livre.

Segundo o delegado Rafael Guimarães (fotos), a operação fraudulenta se dá da seguinte forma:

1. uma pessoa interessada em vender seu veículo o anuncia em um site de vendas, por exemplo a OLX;

2. O golpista copia o anúncio do vendedor verdadeiro, fazendo um novo anúncio falso com valores bem abaixo do praticado pelo mercado;

3. Face o baixo valor anunciado do bem à venda, sempre alguém se interessa e entra em contato com o criminoso, o qual diz que o carro não está com ele, mas sim com terceira pessoa (a que fez o anúncio verdadeiro), dizendo que essa pessoa está lhe entregando o veículo para pagar alguma dívida, por exemplo;

4. O bandido promove o encontro entre o dono do veículo (anunciante verdadeiro) e o interessado na compra, porém orienta ambas as partes a não dizerem nada sobre os valores a serem pagos. Ao anunciante real diz que usará o automóvel para pagar uma dívida com a pessoa que irá ver o carro. Ao interessado na compra, assinala que a pessoa possui uma dívida com o golpista, sendo que entregará o veículo para quitá-la.

5. Após o encontro, o marginal volta a entrar em contato com o interessado e começa a negociar os valores, como se fosse o verdadeiro dono. Por fim, informa uma conta bancária para receber o dinheiro.

6. O comprador entrega o dinheiro e o elemento desaparece.

A fraude tem ocorrido em todo o país e teve aumento de registro no Norte Pioneiro. Os golpistas, geralmente, estão presos em diversos estados da federação, o que dificulta a ação policial.

“Orientamos as pessoas para desconfiarem sempre de anúncios de internet, sendo ao ver o veículo anunciado, peçam provas da propriedade do bem e das verdadeiras intenções do vendedor. Pergunte sobre a pessoa que anunciou. Sempre desconfie de propostas muito vantajosas e de pessoas que anunciam automóveis com números de fora da nossa região”, orienta o delegado.