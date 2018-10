Delegado platinense alerta sobre falsos sequestros

Ele orienta sobre como proceder durante ação dos bandidos

O delegado da 38ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina, Rafael Pereira Gabardo Guimarães (foto) advertiu nesta terça-feira sobre o perigo dos falsos sequestros,”estão ocorrendo vários casos e é preciso tomar cuidado, existem algumas dicas de como agem os criminosos nesses casos.

O golpe ocorre por meio de uma ligação telefônica na qual o criminoso simula um sequestro de um familiar da vítima (normalmente filhos) e exige como resgate dinheiro ou até cartão para crédito de telefonia celular.

Normalmente ligam a cobrar ou de um número até então desconhecido dizendo que algum parente da vítima foi sequestrado e colocam uma falsa vítima que começar a chorar e pedir ajuda, alegando que se o resgate não for pago ela vai ser morta.

As dicas para evitar cair nesse golpe são: manter a calma e agir com frieza para poder concluir que se trata de um golpe de falso sequestro; Evitar passar informações para o falso sequestrador, pois muitas vezes o criminoso só sabe o nome do parente após a vítima se descuidar e dizer espontaneamente o seu nome. Por isso é bom se antecipar e perguntar “quem está falando?” e como a falsa vítima não vai saber responder o golpe acaba sendo desmascarado.

Ligações reais de sequestro costumam ser curtas, não duram mais do que um minuto. As de falso sequestro duram mais, porque o criminoso precisa extrair os dados da vítima pra poder aplicar o golpe.

Outra dica importante é orientar idosos e crianças a não prolongarem conversas com desconhecidos. Se perceber isso, interceda pois são as vítimas mais suscetíveis a caírem no golpe, seja pagando o resgate ou passando informações que depois serão utilizadas pelos criminosos.

Na eventualidade de receber uma ligação dessa, é melhor desligar o telefone e tentar localizar o parente supostamente sequestrado. E após, anotar o número do telefone e registrar a ocorrência na delegacia de polícia para assim poder permitir a investigação e identificação dos criminosos.