Delegado será Cidadão Honorário de Ribeirão do Pinhal

Atualmente comanda Polícia Civil platinense

O delegado Tristão Antônio Borborema de Carvalho (foto) será homenageado em sessão solene na noite de 21 deste mês no Centro Cultural José Martins Sobrinho, em Ribeirão do Pinhal.Por iniciativa da vereadora Divanete de Souza (SD) aprovada por unanimidade pelo Legislativo, o delegado receberá o título de Cidadão Honorário do município.

Ele nasceu em Cajuru (SP) e se graduou em Direito na Universidade Estadual Paulista (UNESP).

Foi primeiro colocado no concurso para delegado de polícia civil do Estado de São Paulo e atuou na 9°DP da Capital (Carandiru) e nos municípios de Santo Antônio da Alegria e São Simão.

Atuou também em Ribeirão Preto/SP.

No Estado de São Paulo fui aprovado no concurso público de professor de Direito Penal da Academia da Polícia Civil, onde lecionou.

Aprovado em 2007 no concurso para delegado de polícia no Paraná, prestou serviço em Cornélio Procópio por seis meses, como Delegado Adjunto e na sequência em Ribeirão do Pinhal (três anos).

Desde abril de 2013, é titular da 38ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Santo Antônio da Platina, é casado com Denize. Ela é psicóloga e exerce sua profissão na prefeitura pinhalense, aprovada em concurso, atuando atualmente no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social).