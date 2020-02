Demandas da Santa Casa de Bandeirantes serão atendidas pela Secretaria de Saúde

Reivindicações chegam a R$ 750 mil

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) adiantou nesta quarta-feira, 19, que a maior parte das demandas da Santa Casa de Misericórdia de Bandeirantes será atendida pelo Estado. Na terça-feira, 18, Romanelli e lideranças da cidade se reuniram com o secretário estadual de Saúde, Beto Preto, em Curitiba e entre as reivindicações atendidas estão o repasse de R$ 300 mil dos serviços de UTI e o apoio para a reforma, avaliada em R$ 450 mil, da ala de pediatria do hospital.

“Foi uma reunião produtiva e o secretário Beto Preto atendeu a maioria das reivindicações. A saúde é um setor que precisa de investimento constantes para prestar um bom serviço e atender a população de forma digna. E isso só podemos conseguir com o apoio forte do Estado através da Secretaria da Saúde “, disse Romanelli logo após o encontro.

Da reunião da Sesa, participaram ainda Gabriel do Vale, provedor da Santa Casa de Bandeirantes; o diretor do Paranaprevidencia e ex-prefeito Celso Silva (PDT); a vereadora Sônia Zamboni (PDT), e os vereadores Gustavo Onofre (PDT) e José Carlos Martins (Cidadania).

Equipamentos – Uma equipe da Sesa ainda fará um levantamento e análise para o pagamento das AIHs (autorizações de internamento hospitalar) e a pasta também vai apoiar, conforme, a realização de cirurgias eletivas. Hoje, a demanda está em 788 cirurgias: ortopedia (500), laqueadura (30), vasectomia (23), urologia (37), ginecologia (45), cirurgia geral (80), vascular (30) e otorrino (43).

A Santa Casa vai receber ainda um ultrassom, uma esteira cardiológica, dois mapas cardiológicos, dois holters, um bisturi elétrico para procedimento endoscópio, um endoscópio alto e baixo e uma câmara fria. “O secretário Beto Preto está atendendo as reivindicações. A Santa Casa nunca deixou de atender as pessoas que procuram, mas agora vamos melhorar a capacidade de atendimento”, disse Gabriel do Vale, atual provedor do hospíta

“O compromisso que temos é de realmente efetuar a regionalização da saúde e para isso precisamos fortalecer as regionais de saúde, como é o caso de Bandeirantes, de Cornélio Procópio, e Norte Pioneiro, de modo geral. A Secretaria de Saúde é a casa do povo do norte pioneiro e nós vamos trabalhar juntos pra fortalecer a Santa Casa de Bandeirantes”, disse Beto Preto.