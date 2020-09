Depen e Conselho da Comunidade precisam urgente de agulhas e elásticos finos

Informações de como ajudar : (43) 3534-1011 com Tide ou Desiree; 99900-8133 com Jéfoni Nogari e 99976-3458 com Alex Massareli

Graças ao apoio da sociedade platinense, principalmente das entidades religiosas, a oficina de costura da Cadeia Pública segue a todo vapor. Hoje, quinta-feira, dia três, foram entregues mais 1.800 máscaras, das quais 1.000 remetidas à Curitiba, sede do Depen. As outras 800 máscaras foram entregues nesta manhã no Asilo de Santo Antônio da Platina.

A cada três dias trabalhados, as presas têm um dia remido de suas penas. Segundo o advogado Jéfoni Nogari, membro do Conselho da Comunidade, a iniciativa de doar as 800 máscaras ao Asilo partiu do Poder Judiciário da Comarca.

“Com essa doação, o Asilo platinense terá uma quantidade considerável de máscaras para disponibilizar aos nossos idosos, pessoas do grupo de risco nesta pandemia. Além desta entrega, nosso Asilo será priorizado nas próximas remessas, assim como continuaremos a atender à Prefeitura de Santo Antônio da Platina”, afirmou.

Para que o trabalho social continue, é essencial o apoio. Atualmente a oficina precisa de agulhas finas 9/14 e elásticos finos pretos. As doações serão deixadas nos escritórios paroquiais da Paróquia da cidade, na esquina do Banco do Brasil, e da Paróquia Santa Filomena, na Vila Claro.

Caso você possa contribuir, faça sua doação. Graças à participação de todos, até o momento foi possível repassar à Prefeitura platinense uma quantidade expressiva de máscaras, que são repassadas à Secretaria Municipal de Assistência Social e distribuídas a população.

Maiores informações de como ajudar pelos telefones: (43) 3534-1011 com Tide ou Desiree; 99900-8133 com Jéfoni Nogari e 99976-3458 com Alex Massareli.