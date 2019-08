Deputada anuncia recursos para Santo Antônio da Platina (vídeo)

Ela visitou npdiario

A deputada federal Luísa Canziani visitou o npdiario na tarde desta quinta-feira, dia primeiro, em Santo Antônio da Platina (fotos). Na oportunidade, anunciou a liberação de recursos através de emenda no valor de R$ 500 mil para pavimentação e mais um ônibus escolar.

Antes, em reunião na câmara de vereadores com lideranças políticas e religiosas, como o jornalista e ex-vereador Fábio Galhardi e o padre Rosinei Toniette(fotos), pároco da Paróquia Santo Antônio de Pádua, ela prometeu viabilizar recursos federais para asfaltar o trecho de dois quilômetros de estrada de chão que separa a rodovia PR-092 do Santuário Nossa Senhora das Graças (foto).

O local, que integra a Rota do Rosário, criada em 2008 pelo atual Bispo Emérito Dom Fernando José Penteado, estimula o turismo religioso na região. Fazem parte, por exemplo, os Santuários de São Miguel Arcanjo(Bandeirantes), Bom Jesus da Cana Verde (Siqueira Campos), Mãe Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt(Jacarezinho), Santo Inocêncio (Tomazina),Sagrado Coração de Jesus (Ibaiti) e São Vicente Pallotti (Ribeirão Claro), entre outros.

A deputada previu que até meados de 2020 deve conseguir o valor projetado de cerca de 600 mil reais para o asfalto.

Luísa tem 23 anos e é a mais jovem congressista do Brasil.

Um dos fatores mais discutidos foi com relação ao projeto a ser elaborado já que em 2015 já se encontrava identificado através de protocolo no cadastro do Sistema de Convênios (Siconv) que foi criado em 2008 para administrar as transferências voluntárias de recursos da União nos convênios firmados com estados e prefeituras.

O projeto expirou e será novamente elaborado por uma equipe técnica de engenharia envolvendo setor privado e culminando com o setor público já que se trata de uma identidade que deve honrar a parceria entre Município e Governo Federal sendo intermediado, nesta oportunidade, pela Deputada Luisa Canziani que se mostrou muito interessada em ser a porta voz de recursos para melhorias naquele trecho que leva ao espaço religioso-turístico.

Foi agendada uma audiência com o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, para o próximo dia 22(uma quinta-feira), em Brasília, na qual participariam a parlamentar, assessores e o padre Rosinei.

Estava acompanhada dos vereadores Luciano Vermelho e Rudi Esteves, da jornalista Fernanda Mazzini, líderes católicos locais Jefoni Nogari, Paula Martins e Anete Lima, assessores parlamentares Gil Martins e João Souza Junior, ex-vereador Cláudio Domingues Cação,do empresário Guilherme Muniz(Vegas),comerciante Tobias Almeida e Edina Moraes, além da equipe do portal.