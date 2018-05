Deputada federal do PV prevê composição na eleição majoritária

Visitou Norte Pioneiro quinta e sexta-feira

A deputada federal Leandre Dal Ponte (fotos) projetou “uma composição” entre os pré-candidatos ao governo (sem citar quais ), acha que sua legenda,o Partido Verde, fará pelo menos dois parlamentares nas eleições deste ano, confirmou seu apoio ao pré-candidato Ratinho Junior (PSD) e revelou acreditar que o pré-candidato ao senador Alex Canziani (PTB) terá vantagens políticas se a disputa pela Câmara Alta se polarizar entre Beto Richa (PSDB) e Roberto Requião (MDB). As declarações foram manifestadas durante visita ao npdiario, na manhã desta sexta-feira, dia 11, em Santo Antônio da Platina.

Na quinta-feira, dia dez, recebeu o título de Cidadã Honorária de Carlópolis em cerimônica no legislativo, numa proposição do vereador pela terceira vez Aparecido de Camargo, o Hulk ,pré-candidato a deputado estadual. Detalhes aqui: https://npdiario.com/politica/leandre-dal-ponte-e-cidada-honoraria-de-carlopolis/

Na sexta-feira, também esteve com lideranças em Ribeirão Claro.



Ela é casada com Cleomar, tem 42 anos, não tem filhos,nasceu em Chopinzinho, foi secretária Municipal da SaúdeSaudade do Iguaçu (1997-2000), se formou em Engenharia Civil na Universidade Positivo,em Curitiba e escreveu “A Dona da Pensão” pela Editora José Fernando Nandé,em 2013.

Leandre antecipou que seu partido não fará coligação na proporcional, apenas na majoritária (governo estadual e senado), e previu que “haverá composição”, não estando as alianças já definidas mesmo faltando menos e cinco meses para o pleito de sete de outubro.Sua tendência é apoiar a parceria política com Ratinho, a quem teceu elogios eloquentes, mas não descartou, por exemplo, um eventual suporte a Canziani, sob cuja ótica “é um político diferenciado, referência no Congresso “com quem tenho amizade e carinho”,assinalou.Ela também observou se houver polaridade entre Requião e Richa, Alex tenderia a robustecer a pré-candidatura.



Discorreu sobre seu início despretensioso, inspirado na liderança de Marina Silva em 2010,lembrou que naquela primeira vez que tentou a câmara federal perdeu por apenas 164 votos, “mas considero ter sido uma experiência exitosa e gratificante” e na seguinte,em 2014 “com mais expertise” foi vitoriosa com 81.181 votos.

Continua priorizando a saúde, a primeira infância e a defesa dos idosos.

Estava acompanhada dos assessores Márcio Luciano(da região de Guarapuava) e Flores Pilarski(que trabalhou vários anos com o então governador e atual senador Álvaro Dias/Podemos e no Tribunal de Contas com Artagão Leão). O assessor parlamentar de Canziani, Gil Martinsm,também participou da reunião.

IMAGENS E VÍDEO: MARTINHO DE PAULA/ESPECIAL PARA O NPDIARIO