Mais jovem congressista do país teve desempenho excelente

A deputada federal Luísa Canziani (PTB-PR) apresenta um balanço das suas principais ações realizadas nestes dois primeiros anos de mandato. No vídeo, é relatado sobre as conquistas obtidas durante este ano, como o prêmio Congresso em Foco de melhor parlamentar em “Defesa da Educação” e uma das melhores parlamentares da Câmara, pelo júri especializado. A deputada também passou a integrar a lista “Cabeças do Congresso”, que escolhe todo ano os 150 parlamentares mais influentes do Congresso, conforme o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar.

Na Câmara, a deputada Luísa foi a relatora da MP 934/20, que definiu novas regras para este ano letivo para enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. A MP foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e convertida na lei 14.040/20. Além disso, ela é autora de vários projetos de lei, como o PL 4.944/20, que altera a chamada “Lei do Bem”, e propõe incentivos à inovação e a pesquisa tecnológica e permite compensação fiscal ao longo dos anos de investimento tecnológico pelas empresas. Ela também integrou a comissão do Novo Fundeb, que tornou o fundo permanente.

Neste período, a deputada também conseguiu liberar milhões em recursos para os municípios paranaenses. Foram pagos recursos para educação, saúde, agricultura, pavimentação e enfrentamento ao Covid-19.

Além disso, o campus da UTF-PR de Cornélio Procópio recebeu R$ 1 milhão, graças à articulação da deputada junto ao Ministério da Educação e ao ministro Milton Ribeiro; foram liberados recursos para o Hospital Regional de Cornélio Procópio e ainda há indicação de emenda a ser paga no próximo ano para a conclusão da obra.

Ainda há vários obras e projetos em execução, graças à atuação da deputada Luísa Canziani. E, em 2021, o trabalho vai continuar.