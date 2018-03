Deputado Bernardo Carli viabiliza recursos para Santo Antônio da Platina

Ônibus para Apae e R$ 1 milhão em equipamentos rodoviários

O Prefeito de Santo Antônio da Platina, Professor Zezão Coelho, cumpriu uma série de compromissos na capital do Estado, Curitiba, nesta quarta-feira, 14.

E retornou para o município com excelentes notícias.

Através do Deputado Estadual Bernardo Ribas Carli (os dois na foto), foram liberados pelo Governo do Paraná um ônibus adaptado para a APAE(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), no valor de R$ 240 mil, e mais R$ 1 milhão em equipamentos rodoviários, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano.

“O nosso deputado tem demonstrado competência e comprometimento com nossas demandas”, enaltece o chefe do executivo.