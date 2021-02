A 2ª Reunião Extraordinária será nesta terça-feira

O presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência (Criai) da Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado estadual Cobra Repórter (foto), está apoiando a Força-Tarefa Infância Segura (Fortis).

Vinculada à Secretaria de Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), que, em parceria com a Polícia Científica, promove na terça-feira (09) Dia Internacional da Internet Segura, a partir das 9h, a 2ª Reunião Extraordinária para tratar de ações do Programa Reconecte Paraná.

“O Programa tem como objetivo fortalecer as políticas de proteção às crianças e aos adolescentes na Era Digital, para o uso saudável, responsável e seguro das tecnologias de informação e comunicação”, diz o secretário da Justiça, Ney Leprevost.

O deputado estadual Cobra Repórter lembra que o Paraná foi o primeiro estado a aderir ao Programa “Reconecte”, que inclui a Campanha “Detox Digital Brasil”.

A adesão foi em julho de 2019, no plenário da Assembleia Legislativa, durante um seminário organizado pela Criai. “O programa, que visa promover uma mobilização nacional para conscientização sobre a utilização ética, saudável e segura dos recursos tecnológicos digitais, é uma iniciativa do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e contou com a participação da Criai, da Secretaria Estadual de Justiça, Família e Trabalho e do Instituto Tecnologia & Dignidade Humana (I-T&DH)”, destacou Cobra Repórter.

O deputado ressalta ainda que apresentou, no final do ano passado, na Assembleia Legislativa do Paraná, um projeto de lei que concede o título de utilidade pública ao Instituto Tecnologia & Dignidade Humana, com sede em Curitiba.

A Criai é uma parceira do Instituto. Em outubro de 2020, por exemplo, o I-T&DH organizou um evento, com o apoio do UniBrasil, em alusão à Lei Estadual “Detox Digital Paraná” de autoria do deputado estadual Cobra Repórter.

PROGRAMAÇÃO – Ao longo do mês de fevereiro, diversas ações ainda serão realizadas em comemoração ao Dia Internacional da Internet Segura, começando com o Webinar “Infância (In) Segura na Era Digital”, que acontecerá também no dia 9, das 15 às 17h. Estão programadas, ainda, a abertura das inscrições para o “Curso Educando para Boas escolhas On-line em EAD” e a divulgação da publicação da Coleção Família e Desenvolvimento Humano – Vol. 2, “Família & Tecnologia – Promoção do Uso Inteligente da Tecnologia no Seio da Família”.