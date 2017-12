Deputado e prefeito visitam npdiario e anunciam parceria para 2018

Os dois ainda não sabem quem vão apoiar ao governo do Estado

O deputado estadual Bernardo Carli, acompanhado do prefeito Professor Zezão Coelho (PHS), ambos com assessores e secretários, visitaram o npdiario na tarde desta quinta-feira, dia 14. Na ocasião, debateram questões políticas e administrativas principalmente.

Os dois anteciparam que ainda não definiram quem apoiarão para o governo e o senado nas eleições do ano que vem.

Eles lembraram que o quadro sucessório será definido apenas no início de abril de 2018, quando o período pré-eleitoral estará mais claro.

Zezão anunciou que Bernardo será o deputado estadual que ele e o grupo político apoiarão para a reeleição na Assembleia Legislativa, “é uma dívida de gratidão pelo que nosso deputado tem feito pelo município”, salientou o humanista.

A agenda incluiu também Pinhalão, onde fez a entrega de uma Van 0 km para a administração utilizar no transporte de pacientes. O recurso foi viabilizado junto ao Governo do Estado e atende a uma solicitação repassada ao Deputado pelos Vereadores Luiz Eduardo Vanzeli, o Presidente da Câmara Andinho e o ex-Vereador Pablo Vanzelli. Também as rádios Vale do Sol e Difusora Platinense foram visitadas (fotos).

Bernardo Ribas Carli , 30 anos, é natural de Guarapuava. Graduado em Administração de Empresas, cumpre seu segundo mandato como Deputado Estadual.

Começou a aprender sobre política ainda pequeno, convivendo com seu pai, Fernando Ribas Carli, que foi Prefeito de Guarapuava por três mandatos, Deputado Federal, Deputado Estadual e Chefe da Casa Civil do Paraná. Bernardo acompanhava Fernando em alguns eventos e, em casa, ouvia sobre o ato de governar e proporcionar oportunidades melhores para milhares de pessoas através do trabalho público. Foi assim que, vislumbrando um futuro melhor para a sua gente, lhe despertou o desejo de trabalhar pelo povo.A presença no interior, segundo ele, é imprescindível. Pois é visitando os moradores e percebendo as necessidades de cada localidade que é possível elaborar Projetos de Lei e solicitar ao Governo do Estado as melhorias necessárias.

FOTOS: MARTINHO DE PAULA/ESPECIAL PARA O NPDIARIO