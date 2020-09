Deputado federal desmente feiquinius de políticos de Carlópolis

Há pouco mais de dois meses e meio do pleito eleitores devem ser prevenidos

Uma fanpage de Carlópolis reproduziu matéria com inverdades publicada num periódico da região. O deputado federal Diego Garcia leu o texto reproduzido no “Carlópolis Ligado” e se indignou. Era mais uma Feiquinius (Versão aportuguesada do inglês Fake News).

O candidato Marcos Antônio David, conhecido como Pezão (Pros) candidato a prefeito em Carlópolis permitiu o uso do nome de Garcia sem quaisquer constrangimento ou pudor.

O parlamentar, claramente irritado, disse que jamais foi procurado pelo candidato e que a suposta notícia é mentirosa. Confira abaixo: