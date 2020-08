Deputado Luísa Canziani recebe prêmio pela defesa da educação

É a deputada federal mais jovem do Congresso e preside Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Mulher

A deputada federal Luísa Canziani (PTB-PR) recebeu o prêmio de parlamentar em destaque pela categoria “Defesa da Educação” do Prêmio Congresso em Foco 2020 pelo júri especializado, formado por representantes do setor educacional. Na mesma premiação, a deputada também foi reconhecida como uma das melhores parlamentares da Câmara dos Deputados.

A cerimônia foi realizada ontem à noite em Brasília e contou com a participação dos parlamentares via sessão remota. Luísa Canziani foi a única deputada paranaense a receber o prêmio. “Divido esse prêmio com a minha equipe, com meus mentores e com meus colegas parlamentares. A gente quer um país mais justo, mais igualitário e o caminho para isso é o caminho da boa política, da construção de pontes para atingirmos nossos objetivos”, agradeceu a parlamentar.

Luísa Canziani é a deputada federal mais jovem da atual legislatura e presidente da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Mulher – também é a mais jovem presidente de uma comissão da história da Câmara dos Deputados. Foi a relatora da MP 934/20, sancionada nessa semana pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que definiu novas regras para o ano letivo de 2020.

Além disso, no mês passado, a deputada entrou para a lista dos 150 parlamentares mais influentes do Congresso Nacional. Ela é uma das sete deputadas mulheres que estão em “Ascensão” em 2020. A lista dos “cabeças do Congresso” é feita anualmente pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap) e avalia a atuação dos 513 deputados federais e dos 81 senadores.