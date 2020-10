Deputado pede asfalto e melhorias em rodovia do Norte Pioneiro

Moradores da área rural dependem exclusivamente das boas condições da rodovia para transportar produção da agricultura familiar

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) encaminhou nesta terça-feira, dia 20, por meio da Assembleia Legislativa, requerimento ao DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná), onde solicita obras de melhorias e asfalto na PR-151, no trecho que liga Carlópolis a Salto do Itararé, passando por Siqueira Campos. “É uma rodovia importante para o desenvolvimento do turismo rural e do agronegócio, já que muitos visitantes passam por ela com destino à Prainha da Alemoa, em Siqueira Campos”, explica o deputado.

Ao todo, são 29 quilômetros de rodovia em condições precárias, com cascalho e, em alguns trechos, apenas terra batida, o que faz com que o trajeto entre as duas cidades seja feito no dobro do tempo. “O percurso entre Carlópolis e Salto do Itararé deveria ser feito em até 55 minutos de carro, se a rodovia fosse pavimentada. Sem essa obra, os motoristas levam até duas horas para percorrer a mesma distância, devido à péssima situação da estrada”, justifica. O deputado pede ainda que seja realizada obra de instalação de saídas de água ao longo de todo o trajeto.

Moradores da área rural de Carlópolis, Siqueira Campos e Salto do Itararé dependem exclusivamente das boas condições da rodovia para transportar a produção da agricultura familiar do campo à cidade. O local também é conhecido por contar com dezenas de pequenas agroindústrias, que produzem doces e compotas, que são comercializadas em toda a região.

“Estudantes, em dias de chuva, não conseguem ir à escola e perdem aula, pois os ônibus atolam e não conseguem passar por alguns trechos que ficam completamente alagados. Daí a importância desta obra para o desenvolvimento microrregional”, conclui o deputado. O requerimento foi encaminhado ao diretor-geral do DER/PR, Fernando Furiatti Saboia.