Deputado Pedro Lupion é Cidadão Honorário de Santo Antônio da Platina

Honraria proposta pelo ex-presidente do legislativo Valdir do Foto

Por sugestão do então presidente da câmara dos vereadores Valdir do Foto em 2016 e aprovada por unanimidade foi concedido o título de Cidadão Honorário de Santo Antônio da Platina ao deputado estadual Pedro Lupion (fotos). A sessão solene para outorga da honraria foi realizada na noite desta sexta-feira, dia 23, no Recinto de Leilões da Efapi(Exposição-feira, Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro.

Bisneto do ex-governador do Paraná, Moysés Lupion e filho de Denise e do ex-deputado federal e atual presidente da Cohapar, Abelardo Lupion, cumpre o segundo mandato parlamentar pelo DEM(com 37.304 votos no primeiro e reeleito com 63.580 votos). Casado com Maria Fernanda, com a qual tem dois filhos, João Pedro e Vicente, é torcedor do Atlético Paranaense. Tem apenas 34 anos e tem como base de atuação principal o Norte Pioneiro, mas possui votos também nos Campos Gerais, Curitiba e Vale do Ivaí.É pré-candidato a deputado federal.

“Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas”. A citação de um personagem de “O Pequeno Príncipe”, principal obra de Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) escritor, ilustrador e piloto francês, foi o mote dos agradecimentos do homenageado em seu discurso.

Com apenas 34 anos(completa 35 em junho próximo)recebeu elogios de diversas autoridades.Emocionado, prometeu ainda mais empenho no trabalho como parlamentar buscando benefícios para os platinenses.

A solenidade foi muito concorrida, com as presenças do líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Luiz Romanelli(PSB), do chefe da Casa Militar, coronel Élio de Oliveira Manoel, do chefe do executivo de Santana de Itararé, Joás Ferraz Michetti, eleito recentemente novo presidente da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi), dos ex-deputados estadual José Afonso Junior(presidente do Sindicato Rural patronal local) e federal Chico da Princesa, prefeitos e vereadores, além de lideranças de outros segmentos, como o tenente-coronel José Luis Oliveira, o coronel Antônio Moraes, o delegado-chefe da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho, Amir Roberto Salmem,o reverendo José Fabrício, da igreja Metodista, o presidente da Subseção da OAB(Ordem dos Advogados do Brasil), Pedro Pavoni e o chefe de gabinete da Cohapar, João Naime.

O evento foi apresentado pela comunicadora Celimar de Oliveira.

A homenagem tem justificativa nas inúmeras atuações do deputado junto ao governo estadual para beneficiar Santo Antônio da Platina. Entre elas, o autor do título citou os recursos no valor de R$ 3,6 milhões para a construção da Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Regional do Norte Pioneiro, construído nos padrões mais modernos da engenharia hospitalar. A nova ala ocupa uma área de 840 metros quadrados, conta com 10 leitos e tem acesso direto à UTI Neonatal e ao Centro de Hemodinâmica. A obra ainda não foi entregue ao município.

O bom relacionamento – que acabou se configurando numa parceria valorosa com o governo do Estado – permitiu ao deputado a viabilização de várias obras, benefícios e melhorias ao município. Destaque para a pavimentação do bairro Santa Terezinha e Parque Jandira, com investimentos de mais de R$ 3.5 milhões, além da pavimentação do Jardim Santa Cruz, no valor de R$ 3.143 milhões. Os platinenses também foram contemplados, recentemente, com o programa estadual Escola Conectada. O Colégio Estadual Maria Dalila Pinto e a Escola Estadual Santa Terezinha receberam R$ 100 mil cada para investimentos em informática.



Em seus dois mandatos, Pedro Lupion atuou em praticamente todas as áreas de Santo Antônio da Platina,como um aparelho novo de Raio X no valor de R$ 90 mil, duas ambulâncias para a Saúde, apoio financeiro ao Hospital Nossa Senhora da Saúde, recursos para construção das Unidades Básicas de Saúde do Conjunto Habitacional Álvaro de Abreu, Povoado da Platina e mobiliário para a UBS da Vila Ribeiro (a maior da cidade), calcário para pequenos agricultores, aprovação para construção de um trevo na rodovia PR 439, de acesso ao bairro Vitória Regia, onde fica a empresa Yazaki do Brasil, viatura para a Polícia Militar, ônibus com elevador para a Educação, cobertura da quadra do Colégio Estadual Edith de Souza Prado de Oliveira, reparos e melhorias aos colégios estaduais Rio Branco, Monte Real, Edith de Souza Prado, Maria Dalila e Tiradentes.

Pedro também foi responsável pelos recursos utilizados no recape asfáltico da avenida Frei Guilherme Maria e das ruas Dr. Dário Vilela, Rio Branco e Acácia, onde foram investidos R$ 550 mil. O agronegócio foi beneficiado com recursos de R$ 240 mil para a bovinocultura.



Pedro Lupion é deputado estadual exercendo seu segundo mandato e presidente do Democratas Paraná. Agropecuarista e empresário, graduado em Comunicação Social, mestre em Política nas Universidades Francisco de Vittoria (UFV) e Rey Juan Carlos, na Espanha.

Em Washington concluiu o curso de especialização em Comunicação Política e Campanhas Eleitorais, pela Georgetown University e especializou-se em administração pública e governança na George Washington University. Foi o único brasileiro a fazer o curso e acompanhou a corrida presidencial americana entre o republicano John McCain, e o democrata Barack Obama, em 2008.

Neste mandato (2014-2018) é presidente da Comissão da Agricultura da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, vice-presidente das Comissões de Segurança Pública e Meio Ambiente, membro permanente da Comissão de Constituição e Justiça, relator da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 04/2013 que extingue a última hipótese constitucionalmente prevista, de voto secreto na Assembleia Legislativa do Paraná, defensor do PL que institui a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (ADAPAR), relator da Comissão Temporária que revisou o número de entidades declaradas de utilidade pública no Paraná, bem como os critérios para a concessão do Título, intermediou na ALEP em favor do Tribunal de Justiça do Paraná para criação da nova Vara da Comarca de Santo Antônio da Platina, autor de mais de 45 projetos de Lei, desses 35 já foram sancionados, transformaram-se em Leis, trazendo maior garantia jurídica aos paranaenses.

FOTOS E VÍDEO: MARTINHO DE PAULA/ESPECIAL PARA O NPDIARIO

Leia também: https://npdiario.com/politica/deputado-pedro-lupion-sera-cidadao-honorario-de-santo-antonio-da-platina/

E ainda: https://npdiario.com/sub-capa/santo-antonio-homenageia-lupion-com-titulo-de-cidadao-honorario-2/