Deputado Pedro Lupion será Cidadão Honorário de Santo Antônio da Platina

Será no próximo dia 23 no Recinto do Efapi

Por sugestão do então vereador Valdir do Foto e aprovada por unanimidade foi concedido o título de Cidadão Honorário de Santo Antônio da Platina ao deputado estadual Pedro Lupion (fotos). A sessão solene para outorga da honraria será realizada no próximo dia 23 (uma sexta-feira) às 19h30m no Recinto de Leilões da Efapi(Exposição-feira, Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro).

Nesta quarta-feira, dia 14, os assessores parlamentares do deputado, Robson Rodrigues e Egna Vanzeli estiveram na sede do npdiario (foto) para entregar o convite.

Bisneto do ex-governador do Paraná, Moysés Lupion e filho de Denise e do ex-deputado federal e atual presidente da Cohapar, Abelardo Lupion, cumpre o segundo mandato parlamentar pelo DEM(com 37.304 votos no primeiro e reeleito com 63.580 votos). Casado com Maria Fernanda, com a qual tem dois filhos, João Pedro e Vicente, é torcedor do Atlético Paranaense. Tem apenas 34 anos.

Tem como base de atuação principal o Norte Pioneiro, mas possui votos também nos Campos Gerais, Curitiba e Vale do Ivaí.É pré-candidato a deputado federal.

Agropecuarista e empresário, é graduado em Comunicação Social, mestre em política nas universidades Francisco de Vittoria (UFV)e Rey Juan Carlos, na Espanha. Em Washington concluiu o curso de especialização em Comunicação Política e Campanhas Eleitorais, pela Georgetown University e especializou-se em administração pública e governança na George Washington University. Foi o único brasileiro a fazer o curso e acompanhou a então corrida presidencial norte-americana entre o republicano John McCain, e o democrata Barack Obama, em 2008.