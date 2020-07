Deputado Pedro Lupion viabiliza respiradores para Hospital Nossa Senhora da Saúde

Parlamentar viabilizou recursos também à outras cidades

O deputado federal, Pedro Lupion (Democratas) anunciou que, em parceria com o governo federal, através do Ministério da Saúde, está repassando recursos – para os municípios que receberam indicação parlamentar – destinados, exclusivamente, para ações de custeio no combate da Covid-19. Entre eles está Santo Antônio da Platina, que vai receber R$ 550.000,00.

“Viabilizamos, via a portaria 1666 do Ministério da Saúde, para os municípios em que atuamos politicamente, total de 50 cidades, recursos para auxiliar no enfrentamento da covid-19. Seja para compra de insumos, equipamentos, contratação de pessoal e demais ações necessárias ao combate da doença neste momento tão importante em que acompanhamos o crescimento acelerado do vírus”, destaca Lupion.

O deputado federal defende que como parlamentar tem objetivo constante em levar recursos aos seus municípios, a fim de oferecer suporte aos prefeitos e à população. “Em especial neste momento de pandemia a parceria e união dos poderes são fundamentais e deve ser presente com propósito único de atendimento e acolhimento das pessoas”.

De acordo com Lupion, a portaria já foi publicada e a previsão para o pagamento é de 10 dias.

Respiradores – Além dessas indicações de recursos, o deputado viabilizou respiradores para nove municípios da sua de base de atuação. Santo Antônio da Platina vai receber dois respiradores para o Hospital Nossa Senhora da Saúde.

De acordo com Lupion, outras cidades que receberão o equipamento: Santa Casa de Ribeirão Claro, Santa Casa de Bandeirantes, Santa Casa de Cornélio- Procópio, Hospital Municipal de Pitanga, Santa Casa de Jacarezinho, Hospital Municipal de Figueira e Pronto Socorro Municipal de Cambará. “Equipamentos importantíssimos para atender a população nesta pandemia que estamos passando. A previsão de entrega dos respiradores é de 15 dias”, aponta o parlamentar.