Deputado Ricardo Barros internado com suspeita de Covid-19

Seu estado de saúde é considerado estável e boa evolução

O ex-ministro da Saúde e deputado federal Ricardo Barros (PP) encontra-se internado na Santa Casa de Maringá com suspeita do Covid-19.

Ele estava com tosse e passou por uma tomografia na noite de sexta-feira, 25. Seguindo recomendações médicas, permaneceu no hospital para observação, de onde poderá sair neste domingo, 26.

Nas duas últimas semanas Barros esteve em Brasília, Rio de Janeiro e Curitiba. Na noite de quinta-feira, 23, viajou a Maringá, de carro, para participar de um evento no HU. De acordo com a última avaliação médica, seu estado de saúde é considerado estável, com boa evolução.