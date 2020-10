Deputado Romanelli defende apoio a artistas circenses

Dignidade humana deve ser preservada aos preservadores da cultura

Requerimento do deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB), aprovado nesta terça-feira, dia 6, solicita atendimento emergencial na entrega de cestas básicas e auxílio às famílias do Circo Zanchettini. Por conta da pandemia e a paralisação das atividades, as famílias do circo passam por necessidades básicas, inclusive de alimentação.

Segundo Romanelli, por não terem moradia fixa, cerca de 30 integrantes do grupo de artistas estão instalados provisoriamente em uma propriedade rural no município de Campo do Tenente, cedida pelo proprietário, com todo o aparato e maquinário utilizado nos espetáculos. “Os artistas realizam trabalho voluntário de mão de obra na colheita de batatas, entre outros . Mas precisam de apoio para garantir pelo menos alimentos”, aponta.

O deputado informa a que as famílias estão comendo apenas de alimentos doados eventualmente pela população, razão pela qual solicita atendimento urgente na entrega de cestas básicas para superar essa crise “com o mínimo de dignidade possível”.

O requerimento, aprovado pelos deputados, será encaminhado superintendente regional da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) no Paraná, Erli de Pádua Ribeiro, e ao secretário estadual da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost.