Deputado sugere Papa Francisco como candidato a presidente do Brasil

Durante conversa no gabinete do prefeito de Cambará

O deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli (fotos) visitou o Norte Pioneiro neste final de semana, entregando obras, participando de eventos e promovendo reuniões em Jacarezinho e Cambará. Quando estava no gabinete do prefeito cambaraense Haggi Neto (MDB), o líder do governo na Assembleia Legislativo foi inquirido sobre vários assuntos.Entre os mais abordados, a sucessão de Michel Temer foi a mais focada.

Romanelli elogiou Álvaro Dias (Podemos), Geraldo Alckmin (PSDB) e Ciro Gomes (PDT) e, antes que concluísse, foi interrompido por vários dos presentes perguntando sobre Luis Inácio Lula da Silva (PT). A resposta do parlamentar provocou sorrisos no gabinete:

“Acho que, num país, onde o principal candidato e favorito nas pesquisas está condenado a mais de 12 anos de cadeia, o único que pode dar jeito é o sumo pontífice, Papa Francisco para presidente do Brasil”, brincou.

Outros assuntos também dominaram a conversa descontraída.

O segundo tema mais comentado foi a saída/permanência do governador Beto Richa(PSDB) do governo e as pré-candidaturas de Osmar Dias (PDT), Ratinho Junior (PSD), Roberto Requião (MDB) e Cida Borghetti(Progressistas).

Fotos: Valdir Amaral/ Especial para o npdiario