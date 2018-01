Desabastecimento de água hoje em Jacarezinho

Houve rompimento de rede

Nesta quinta-feira (11) em Jacarezinho, devido rompimento de rede na Rua Paulo Pompeia Coutinho, faltará água nos seguintes bairros: Residencial Pompeia 2 e 3. A previsão é que o abastecimento seja normalizado gradativamente após a conclusão do serviço o que deverá ocorrer ainda hoje.

Clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar podem ficar desabastecidos temporariamente.

A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

A empresa pede a colaboração de todos e orienta para que a população utilize a água com racionalidade, evitando desperdícios.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Acompanhe mais informações pelo site www.sanepar.com.br.