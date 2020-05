Desafio da Natural Brasil World mobiliza norte-pioneirenses (vídeos)

A origem do desafio está no TikTok, rede social de vídeos curtos. Somente nessa plataforma, a hashtag #FlipTheSwitch já conta com mais 500 milhões de visualizações. A maioria dos desafios mostra casais cis que “trocam de gênero”, mas também há vídeos de pais com filhos, e de amigos com idades diferentes, o que torna a brincadeira ainda mais divertida, além de brincadeiras como essa da NBW.

Até mesmo famosos, como a blogueira brasileira Giovanna Ferrarezi e a influenciadora americana Aimee Song, entraram na onda do desafio. Os apresentadores do programa de TV americano Live with Kelly and Ryan também postaram vídeos em seus perfis, assim como a apresentadora Ellen DeGeneres, que colocou integrantes da sua equipe para participar da brincadeira.