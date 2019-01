Desafio duplo de Velocross promete agitar Araucária

Pro Tork garante inscrição gratuita

A cidade de Araucária, localizada na região metropolitana de Curitiba, irá receber os melhores pilotos do estado para a final da Copa Verão e também para a abertura da Copa Cross Rio de Velocross, que acontecem simultaneamente neste domingo, dia 3, no traçado do Centro de Treinamento – BR-476, KM 162.

Na Copa Verão, quem está à frente na classificação são os atletas: Vitor Hugo – 65cc, Jorge Marcos – VXJR, Alan Plens – 230cc e FLN, Matheus Silva – Intermediária Especial, Rafael Mello – Intermediária Nacional, Bradley Gabardo – Intermediária 230cc, Matheus Zerbatto – VXPró, Guilherme Henrique – TR50F, Raoni Ramos – TR100F, Leonardo Cassarotti – VX3 Especial, Antonio Carlos Bueno – VX3 Nacional e VX4 Nacional, Alexandro Medeiros – VX4 Especial e Marcelo Medeiros – VX45 Especial.

Ao todo serão disputadas 19 categorias, com mais de R$ 4 mil em premiação. As inscrições devem ser feitas na hora, pelo investimento de R$ 70. Já o ingresso para o público custa apenas R$ 10. A programação inicia às 9 horas, com a realização dos treinos, enquanto que as corridas estão previstas para as 11 horas. Confira o regulamento completo no site: fprm.com. br.

A Pro Tork, maior fábrica de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes, patrocina ambas as competições e oferece inscrição subsidiada a todos os participantes que utilizarem equipamentos da marca.