Reaparece mãe do deputado Cobra Repórter

Idosa estava na rodoviária de Jandaia do Sul

Desde a tarde desta sexta-feira, dia nove, havia acontecido o desaparecimento de Lourdes de Jesus da Silva (foto), de 65 anos, mãe do deputado estadual Cobra Repórter (foto à direita de quando visitou o npdiario acompanhado de Ratinho Junior no ano passado).

O jornalista e parlamentar ficou nervoso, mas informou na tarde deste sábado, dia dez, que ela foi encontrada na rodoviária de Jandaia do Sul, “mamãe está bem agora, está doente, com depressão, mas cuidada e segura, agradecemos as manifestações de apoio de familiares e amigos”, afirmou, por telefone.