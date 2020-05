Desarticulada hoje associação criminosa em Abatiá

Ação Conjunta entre as Polícias Civil e Militar

Três membros de uma associação criminosa voltada a assaltos à mão armada foram presos no início da tarde desta sexta-feira, dia 15, em Abatiá. A ação ocorreu que às 12h contou com a participação da polícia civil (PC), a qual expediu o pedido de prisão preventiva, e militar (PM).

De acordo a PC, as investigações duraram cerca de um mês. Elas tiveram início após um assalto ocorrido no último dia 9 de abril, na zona rural de Abatiá. Um casal foi rendido e amarrado por dois bandidos, armados, que participaram do assalto e levaram mais de cem mil reais em dinheiro.

Com aprofundamento das investigações, a PC descobriu um vínculo entre a jovem, supostamente vítima, com o grupo. Ao todo, nove depoimentos foram tomados na Delegacia de Polícia. A investigação contou com afastamento de sigilo telemático.

Foram presos dois homens e uma mulher. Fólios de cheques roubados foram apreendidos durante cumprimento de buscas manhã de hoje na Vila Dalmen, em Abatiá. Um dos bandidos já cumprida prisão temporária.

O crime é considerado hediondo e o bando pode ser apenado a mais de 10 anos de prisão.