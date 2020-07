Descoberta plantação de maconha em Conselheiro Mairinck

Pé de maconha estava no endereço

Na manhã desta segunda-feira, dia 27, às 10h40m, a Polícia Militar localizou um ponto de tráfico de drogas e maconha plantada em quintal de casa da rua Batel de Camargo, centro de Conselheiro Mairinck.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, diversas informações e denúncias foram recebidas. Por isso, após autorização, encontraram no local:

R$ 880,00;

Materiais para o corte e embalo;

Caderno com anotações do tráfico;

Quatro pés de maconha.]

Tudo foi encaminhado à 37ª Delegacia Regional de Polícia Civil.