Descomplica Rural facilita vida do produtor, diz Romanelli

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) afirmou nesta quinta-feira, dia cinco, que o programa Descomplica Rural “facilita a vida do produtor” paranaense que tem agora uma nova ferramenta que agiliza os investimentos no campo. “O programa desburocratiza a vida de agropecuaristas que querem investir em novos negócios ou ampliar seus empreendimentos. Vai orientar como os produtores devem proceder em relação aos processos de licenciamento ambiental”, disse Romanelli durante o lançamento do programa em Cornélio Procópio no Norte Pioneiro.

Cornélio Procópio foi a primeira cidade paranaense a receber a série de palestras da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo e pela Faep (Federação de Agricultura do Paraná). As orientações serão repassadas ainda entre março e abril aos produtores das regiões de Londrina, Umuarama, Campo Mourão, Ponta Grossa, Guarapuava, Toledo, Maringá e Pato Branco. “Os produtores recebem as informações que facilitarão a obtenção dessas autorizações ambientais nesse novo modelo que segue todas as exigências técnicas, jurídicas e ambientais”, disse Romanelli.

Os encontros, disse Romanelli, além de mostrar ainda como o programa facilita e dá celeridade aos processos, de forma totalmente online, sem uso de papel, informar às instituições que prestam assistência técnica aos produtores de como estar preparadas para ajudar a cumprir as exigências dentro do novo modelo.

Novos negócios – No encontro com mais de 400 produtores do Norte Pioneiro, os técnicos do programa fizeram uma simulação de um caso real pedido de dispensa de licenciamento ambiental por meio digital e a apresentaram o sistema de manutenção, recuperação e proteção de reserva legal e de áreas de preservação permanente. “Esse é o Paraná que segue a favor dos novos negócios para garantir emprego e renda à população, mas com segurança jurídica para preservar o meio ambiente”, disse o secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes.