Desembargador de Ribeirão do Pinhal eleito vice-presidente do TRE

Novo corregedor assumirá em fevereiro

No auditório Pleno do Tribunal de Justiça do Paraná, foi realizada a escolha do novo Corregedor e Vice-Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR). O eleito foi o Desembargador Tito Campos de Paula (foto), que assume o cargo a partir de fevereiro de 2019.

Tito é natural de Ribeirão do Pinhal e, a partir de primeiro de fevereiro de 2019, assumirá o cargo juntamente com o Desembargador Gilberto Ferreira, que atuará como Presidente do TRE/PR, e é natural de Quatiguá.

Concorreram à vaga, no 1º turno, os Desembargadores Tito Campos de Paula, que recebeu 30 votos; Vitor Roberto Silva, 26 votos; Paulo Roberto Vasconcelos, 18; Fernando Ferreira de Moraes, 18; e Lenice Bodstein, 4 votos.

No segundo turno o Desembargador Tito Campos de Paula obteve 51 votos, tendo sido eleito. O Desembargador Vitor Roberto Silva recebeu 42 votos.