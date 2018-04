Desembargador participa de audiência amanhã em Joaquim Távora

Gilberto Ferreira é natural de Quatiguá

Será promovida nesta terça-feira, dia 17, às 17h30m, no Fórum Eleitoral de Joaquim Távora, audiência pública com a presença do Desembargador Gilberto Ferreira (fotos) , Corregedor Regional Eleitoral e vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.

O Desembargador Gilberto Ferreira é natural de Quatiguá, filho de Silvino Ferreira Júnior e Leda Cristóvam Ferreira.Tem 62 anos.

Estão convidados para participar da audiência pública, os prefeitos, os vereadores, secretários de educação, diretores de escolas, os membros da OAB(Ordem dos Advogados do Brasil), membros do Ministério Público, representantes dos partidos políticos e a população em geral.

O objetivo da audiência é o acolhimento de sugestões para o aprimoramento dos serviços eleitorais.