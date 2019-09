Desembargadora exorta participação na solução dos problemas (vídeo)

“Sou empregada da Justiça”

A desembargadora Joeci Machado Camargo fez visita de cortesia ao npdiario no início da tarde de sábado, em Santo Antônio da Platina. Ela é idealizadora a principal referência do projeto “Justiça no Bairro”, realizado na cidade de quinta até o fim de semana na quadra da igreja Matriz.

Acompanharam a visita da magistrada o prefeito local, Zezão Coelho(PHS), Nelson Camargo (presidente da Associação Comercial e Empresarial ), os advogados Américo Ricardo de Godoy Costa, Aílson Levatti( presidente da subseção da OAB), Pedro Pavoni (ex-presidente da Subseção e conselheiro da OAB estadual), Alex Figueira (advogado e presidente do Sindicato do Comércio Varejista local), o gerente regional do Sesc, Dimas Fonseca, e o assessor do Tribunal de Justiça, Cleiton Santos.

Ela disse ser “empregada da Justiça” e relatou a trajetória até chegar ao programa. Já recebeu diversas homenagens em todo o Paraná.

Torcedora do Atlético Paranaense por influência do marido (falecido em 2013) assinalou ter sentido uma das suas maiores emoções ao comandar casamento comunitário de centenas de pessoas na Arena da Baixada, em Curitiba.

O pedido foi feito pelo cônjuge ainda em vida.

Oferecida no jornal uma camisa do Furacão para ela segurar e fotografar, fez mais, imediatamente a vestiu, evidenciando seu amor pelo clube (foto).

Também apregoou mais participação da comunidade em demandas sociais, por meio de entidades ou ações simples na comunidade. “Temos que retribuir o que ganhamos de Deus e da vida”, afirmou, convicta.

O Poder Judiciário do Paraná e o Sistema Fecomércio Sesc Senac, em parceria com a Prefeitura de Santo Antônio da Platina, realizaram mais uma edição do Programa Justiça no Bairro Sesc Cidadão.

O atendimento à população aconteceu das nove às 17 horas.

O objetivo foi atender à população economicamente vulnerável de Santo Antônio da Platina e região, favorecendo a conciliação por meio de audiências prévias em inúmeras áreas do Direito, possibilitando a resolução com a expedição imediata dos documentos.

O programa acolhe a demanda reprimida na Justiça: a consensual e a litigiosa, possibilitando orientação e pronto atendimento nas áreas Cível (Curatela), Família (Divórcio, Alimentos, Guarda, Regulamentação de Visitas, Reconhecimento e/ou Averiguação de Paternidade/Maternidade, Reconhecimento e Dissolução de União estável, Restabelecimento de sociedade conjugal, Tutela e Alvarás – levantamento de valor pós mortem – e Registros Públicos – Retificação de registro civil e outros, além de serviços municipais.

Todos os serviços foram gratuitos.

Joeci Machado Camargo é Bacharela pela Faculdade de Direito de Curitiba, turma 1980. Habilitada em concurso público, foi nomeada juíza substituta em 29 de dezembro de 1986 nas comarcas de Apucarana e Guaratuba. A partir do dia 20 de dezembro de 1988, como juíza de Direito, exerceu as funções nas comarcas de Formosa do Oeste, Telêmaco Borba, Ponta Grossa e Curitiba.

Em 13 de fevereiro de 2009 foi nomeada desembargadora do Tribunal de Justiça do Paraná.