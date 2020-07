Desesperada, chama polícia para prender o próprio filho de 33 anos

Hoje à tarde no bairro Aparecidinho II em Santo Antônio da Platina

Na tarde desta terça-feira, dia 28, a Polícia Civil foi acionada por uma mãe alertando que seu filho, usuário de drogas, a estava perturbando em casa e descumprindo medida protetiva que impedia aproximação e determinava também o afastamento do local (foto).

Os investigadores e o delegado se deslocaram até a residência, no Bairro Aparecidinho II e prenderam em flagrante o indivíduo que no momento da prisão estava dormindo numa cama no interior da casa.

O homem de 33 anos responderá pelo crime previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha, que prevê pena de detenção de três meses a dois anos.