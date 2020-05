Desinfectados Hospital Regional e PS de Santo Antônio da Platina

Combate ao Coronavírus (Covid-19) continua firme

Neste domingo, dia 10, foi realizada pela Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) a lavagem de desinfecção com Hipoclorito de Sódio no Hospital Regional e Pronto Socorro de Santo Antônio da Platina.

De acordo com as informações, este trabalho já havia sido feito no primeiro dia deste mês, sexta-feira, entretanto, foi executado novamente devido à pandemia da Covid-19. O serviço é uma medida que ajuda no combate ao novo vírus.

As ambulâncias também foram desinfectadas. O ato contou com a colaboração de Daniel, Pereira, Alencar e Eldes.

No Hospital Nossa Senhora da Saúde, o administrador-geral, Edno da Silva, preferiu não prestar declarações à Imprensa.Deve estar muito ocupado.

