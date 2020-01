Desligamento de luz afeta abastecimento em Siqueira Campos

Nesta quinta-feira na parte alta da cidade

Em função de um desligamento de energia elétrica programado pela Copel, o abastecimento poderá ser atingido na parte alta de Siqueira Campos, nesta quinta-feira, dia 23, a partir das nove horas.

A normalização será gradativa, durante a noite, segundo a Sanepar.

Clientes que possuem caixa-d’água não devem ser afetados. A Sanepar lembra que, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter reservatório com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. A caixa-d’água deve armazenar pelo menos 500 litros.

A população deve utilizar água de maneira racional, evitando desperdícios.