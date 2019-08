Deslumbrante, Taciana Morgado é a nova Gata da Semana

É empresária de moda

Ela é filha de família conceituada de Santo Antônio da Platina (os pais são Benedita e Djalma Coelho Batista) , tem uma filha linda de 11 anos, Maria Eduarda, e reside atualmente na capital paulista.

Nas poses (fotos) mostra ter classe e charme.

Casada, se formou em Direito, mas é empresária do ramo da moda, com uma linha com sua própria marca, Taciana Morgado.

Emerge maravilhosa para encher de beleza e se torna a mais nova Gata da Semana.