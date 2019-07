Detalhes da visita e recursos que serão anunciados amanhã e sexta-feira

Confira liberações para seis cidades da região

Confira detalhadamente o roteiro de Carlos Massa Junior na região nesta quinta e sexta-feiras, dias quatro e cinco.

Começa com a reunião da Amunorpi(Associação dos Municípios do Norte Pioneiro), que será realizada a partir das 18 horas desta quinta-feira, dia quatro,no Centro de Eventos Victor Von Rainer Harbach, em Ribeirão Claro, e após a abertura oficial da Fescafé 2019.

Além de Ratinho, estão confirmados Guto Silva (foto acima), Chefe da Casa Civil, os deputados estaduais Cobra Repórter e Luiz Cláudio Romanelli, secretários da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex; Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara; e Desenvolvimento Urbano, João Carlos Ortega, além dos prefeitos, em especial o anfitrião, Mário Pereira, e o presidente da entidade, Sérgio Inácio Rodrigues.

Governador e comitiva vão pernoitar no Daj Resort & Marina (foto abaixo), em Ribeirão Claro, empreendimento imobiliário de Hermas Eurides Brandão, ex-prefeito de Andirá, ex-presidente da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas do Estado. O local foi aberto aos hóspedes há cerca de quatro meses.

Na sexta-feira, às 8h45m na Casa da Cultura Platinense, rua Marechal Deodoro, centro de Santo Antônio da Platina, o presidente do Observatório Social do Brasil , Ney da Nóbrega Ribas, fará uma exposição sobre o Controle Social que deve durar cerca de 40 minutos.

Ele vai discorrer sobre a entidade. A palestra integra a programação da reinauguração da sede do Gepatria (Grupo Especializado na Proteção ao Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa), coordenado pela promotora Kele Cristiani e que terá também a presença do governador Ratinho Junior.

A sede foi reformada e ampliada para uma área total de 672 m² e fica na rua Marechal Deodoro (foto acima). A placa de inauguração será descerrada de forma simbólica na Casa da Cultura.

Confirmadas as presenças dos presidentes do Tribunal de Justiça do Paraná, Adalberto Jorge Xisto Pereira, do presidente do Tribunal de Contas do Estado, Nestor Baptista,do Procurador-Geral de Justiça, Ivonei Sfoggia e do comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel José Luiz Oliveira (foto abaixo).

Em Jacarezinho na sequência, às 11 horas, Ratinho anunciará a construção do Centro de Especialidades.

O terreno , doado pelo município de Jacarezinho, é de 9.400 m2 e o valor da obra estimado em 9,1 milhões. A construção será perto do IAP (Instituto Ambiental do Paraná) e deve ser iniciada ainda em 2019 e concluída, provavelmente, em 2020 beneficiando 288 mil norte-pioneirenses.

O centro atenderá consultas e exames de média complexidade, com 32 consultórios médicos.

Aqui, os recursos, veículos, recapes e convênios liberados para Pinhalão, Ribeirão Claro, Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos, Leópolis e Sertaneja: