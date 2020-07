Detido casal de maconheiros em Santo Antônio da Platina

Uma criança de somente quatro anos estava com os dois

Na noite deste domingo, dia 26, às 20 horas, um homem foi preso com maconha na avenida José Palma Rennó, em frente do antigo Provopar (Programa do Voluntariado Paranaense), em Santo Antônio da Platina. De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, a droga foi descoberta devido ao cheiro forte.

Em patrulhamento pelo endereço, a ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) abordou um grupo de pessoas e nas proximidades encontrou uma porção de maconha. Um assumiu a propriedade e foi detido.

Em buscas no interior do veículo dele, um Ford/Escort, encontrados mais dois cigarros de maconha e outra porção da mesma droga. Em companhia do detido estava sua companheira e uma criança de quatro anos. Ele foi encaminhado para assinar o Termo Circunstanciado e acionado o Conselho Tutelar por causa da menor.