Detido com motocicleta furtada em Joaquim Távora

Na noite desta segunda-feira

Em patrulhamento por volta das 22 horas desta segunda-feira , dia seis, na esquina da Rua Dr. Lincoln Graça com avenida Paraná, os PMs abordaram um motociclista suspeito, sendo constatado que o veículo estava com a numeração do chassi suprimida.

E a placa era de outra moto.

O indivíduo foi detido e encaminhado para Delegacia de Polícia Civil.