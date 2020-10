Detido menino de 15 anos envolvido em homicídios

Apesar da dificuldade de elucidação, a Polícia Civil desvendou a autoria do crime atualmente com todos os autores presos. As investigações contaram com provas técnicas e acobertadas por segredo de Justiça.

Posteriormente, houve mais um assassinato cometido por vingança entre grupos rivais ligados ao tráfico de drogas. William Aparecido da Silva, o “Magrão” foi morto, também a tiros, no dia 23 de setembro no bairro Vila Santa Terezinha. Seu assassino também está preso após investigação realizada conjuntamente entre as polícias militar e civil. Ele era ligado ao grupo que assassinou “Maguilinha”.

A Civil informa que quatro pessoas estão presas em razão da série de assassinatos ocorrida nos meses de agosto e setembro. Além das vítimas mencionadas, um andarilho foi assassinado a facadas, mas o suspeito também se encontra encarcerado.