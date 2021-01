Crime ocorreu no início da tarde deste domingo

Após denúncia sobre indivíduos furtando o Ginásio de Esportes de Jacarezinho em torno de 13h30m deste domingo, dia 17, os PMs abordaram um VW/Gol, nas proximidades (rua Pedro Sóccio) com dois homens e uma mulher no interior do veículo.

Dentro do automóvel foram encontrados vários objetos (foto) pertencentes à Prefeitura, reconhecidos pelo zelador do ginásio.

O trio recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil local.