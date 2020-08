Detonação de rochas interrompe trânsito na BR-369 amanhã

Entre as cidades de Jataizinho e Cornélio Procópio; motoristas devem ficar atentos

Os motoristas que vão viajar amanhã, dia 14, utilizando a BR-369, entre as cidades de Jataizinho e Cornélio Procópio, precisam ficar atentos para obras de duplicação que estão sendo realizadas pela Concessionária Triunfo Econorte.

Nesta quinta feira, um trecho do km 116 será interditado para a detonação de rochas e permanecerá totalmente bloqueado no período das 14 às 18 horas. É importante que o motorista observe a sinalização e a orientação do tráfego.

Quem for utilizar a rodovia, deve seguir as rotas alternativas:

Sentido São Paulo – Londrina

Seguir pela BR-369 até o Km 101, entroncamento com a PR-525 e continuar até a cidade de Assaí, para depois seguir pela PR-090 até retornar à BR-369 em Jataizinho.

Sentido Londrina – São Paulo

Depois da cidade de Jataizinho, sair pela PR-090 até a cidade de Assaí, para depois seguir com a PR-525 e ir pela rodovia até retornar à BR-369.

Para outras informações é só ligar: 0800-400-1551.