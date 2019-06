Diretor da Unimed faz palestra em Santo Antônio da Platina

Para Cooperados

O diretor de Mercado e Comunicação da Unimed Paraná, Dr. Alexandre Gustavo Bley, realizou recente palestra no SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) de Santo Antônio da Platina.

Ele discorreu sobre o mercado da saúde suplementar e os impactos no Sistema Unimed e na medicina.

No evento, que contou com a presença de mais de 20 Cooperados (foto), o diretor reforçou as qualidades do Sistema Unimed, sua presença no segmento e as vantagens de ser uma cooperativa.

Na oportunidade, apresentou a verticalização do negócio em algumas operadoras concorrentes e como o desempenho delas impacta no diferencial do plano de saúde.

O Diretor comentou a entrada de capital estrangeiro em outras operadoras e a pressão do órgão regulador na saúde suplementar discutindo também da importância de uma gestão inteligente do custo assistencial da cooperativa para melhorar o pagamento ao cooperado. Aproveitou para falar das tecnologias que interferem ou irão interferir na medicina e como utilizá-las a seu favor, além fazer um panorama sobre a formação do profissional no país e no mundo atualmente.