Diretora de colégio explica como são aulas durante pandemia (vídeo)

Tempo de estudos a distância EAD. Foi desta forma que o governo do Estado do Paraná encontrou para ofertar ensino neste período da pandemia da Covid 19. O maior objetivo é que o aluno não tenha o ano letivo comprometido e sim , de sucesso escolar. A diretora do Colégio Estadual Tiradentes, Lucila Cristina de Oliveira Machado da Silva e sua competente equipe estão trabalhando com o reconhecido comprometimento em Santo Antônio da Platina. Ela gravou um vídeo detalhando o assunto.

Para isso , a SEED está ofertando dois aplicativos : Aula Paraná e o Google Classroom . O aluno ao baixar estes dois aplicativos, terá de graça o acesso às aulas com a sua turma, com os seus professores, as atividades e material didático disponível . Inclusive para rever todas as aulas anteriores.

Para baixar o aplicativo é necessário o CGM do aluno ( Código da Guia de Matrícula) , do e-mail do aluno @escola(ambos disponibilizados pela escola e foi enviado pela secretária no celular dos pais em mensagem de texto, ver em mensagens).

Com estas informações em mãos o aluno conseguirá baixar seu aplicativo e assistir e participar das aulas e atividades. Desde o dia 06 de abril as aulas estão disponíveis e os ajustes estão sendo feitos para oferecer melhor qualidade e ampliar o acesso sem custo adicional, financeiro , sem gastar os créditos do celular e também pode ser acessado através do computador.

Não basta apenas assistir às aulas mas entrar no Google Classroom para fazer as atividades, porque estão sendo acompanhadas pelos professores e equipe pedagógica, cada atividade realizada ou não, é monitorada pela equipe e a participação é controlada como frequência às aulas, por isso a importância de acessar.