SESA anunciou construção de ambulatório para ano que vem

Exclusivo: Marcello Augusto Machado (foto), presidente da Funeas (Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná) informou ao npdiario que, após a recente saída de Ana Cristina Micó da direção-geral do Hospital Regional do Norte Pioneiro (foto), Márcia Cristina Altvater Vilas Boas (foto abaixo) permanece à frente da mais importante unidade de saúde da região.

Ela, que já era diretora-administrativa, conforme palavras do presidente, continua, “não temos mudança, por enquanto”, declarou.

Além da Unidade de Terapia Intensiva adulta e semi-intensiva, exclusivas para a Covid-19, o Regional tem na obstetrícia grande destaque, realizando mais de 120 partos por mês.

O secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, anunciou em Curitiba na última terça-feira, dia quatro, durante reunião com prefeitos da Amunorpi (veja link no final desta matéria) pretender ampliar o Regional. Ao final do encontro, para a reportagem, presente ao evento, detalhou que a ideia é fazer um ambulatório em 2022.

O atendimento ambulatorial hospitalar é todo aquele realizado em hospital e que não demande internação, seja em regime de urgência e/ou emergência ou eletivo (programado).

A diferença entre ambulatório e Pronto Socorro é que O pronto atendimento geralmente funciona dentro de um horário de serviço pré-determinado. Já o PS presta assistência a doentes, com ou sem risco de vida, cujos agravos à saúde necessitam de atendimento imediato e, por isso, funciona durante as 24 horas do dia.

Assim, o futuro ambulatório atenderá a necessidade regional nos problemas de saúde que não podem ser plenamente diagnosticados ou orientados na rede básica, pela sua complexidade, mas que não precisam de internação hospitalar ou atendimento urgente.