Dividida, Amunorpi estende restrição ao comércio até o dia 20

Presidente da entidade criticou prefeito de Cambará por “descumprir palavra”

Depois de uma semana e conforme havia sido acordado entre os participantes, foi promovida nova reunião entre os prefeitos da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro, na tarde desta segunda-feira, dia seis, no salão de jogos da Associação Atlética Banco do Brasil de Jacarezinho.

Na oportunidade, a equipe da 19ª Regional de Saúde, incluindo o chefe Tony Palhares e representantes das associações comerciais de algumas cidades da região, manifestaram opiniões, com o presidente da Amunorpi, Sérgio Faria, prefeito jacarezinhense, cedendo a palavras para oradores sustentarem posições.

Ele condenou o chefe do executivo de Cambará, Haggi, “que não cumpriu o que prometeu semana passada e abriu o comércio de seu município”, justificou.

O que se depreendeu do encontro foi que há desconfiança e receio do Ministério Público, porém também respeito.

Ao final, ficou estabelecido que as administrações vão permanecer com as restrições no comércio até o próximo dia 20(uma segunda-feira) , quando haverá nova reunião. A data foi proposta pelo presidente e acatada por todos, embora alguns tenham sinalizado que poderão tomar outras medidas de acordo com o que acontecer nos próximos dias.

O que se busca, segundo alguns confidenciaram com a reportagem, é um “isolamento social relativo”, isto é, além das atividades essenciais, alguns tipos de comércio poderiam reativar, mas de forma menos exigente.

As pessoas costumam confundir quarentena com isolamento. Enquanto a primeira medida é determinada pelo governo, estabelecendo um prazo necessário para que todos fiquem afastados socialmente de forma a evitar a disseminação do vírus, o isolamento é diferente, por ser voltado a pessoas com suspeitas ou que, de fato, estejam contaminadas.